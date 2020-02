Veel schade bij poging plofkraak Osdorpplein, gestolen auto blijft achter

Iets na 03.00 uur krijgt de meldkamer van de politie bericht dat een gele Fiat Panda tegen de gevel van een supermarkt was gereden en daarna een grote knal is gehoord. De daders hebben het vermoedelijk gemunt op de geldautomaat in de supermarkt. De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV)stelt een eerste onderzoek in en laat de EOD ter plaatse komen.

De gele Fiat Panda is in de nacht van 8 op 9 februari gestolen in de Terpstraat in Amsterdam. Er is geen geld buit gemaakt, de schade was aanzienlijk.