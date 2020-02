Alphen aan den Rijn Zeven aanhoudingen in onderzoek naar drugshandel

Nieumeijer waarschuwt jongeren die zich bezighouden met criminele activiteiten zoals drugsdealen: ‘Veel jongeren denken snel rijk te worden met deze handel, maar realiseren zich niet dat op dealen een forse straf staat. Veroordeelt de rechter ze, dan hebben ze een strafblad dat ze jarenlang achtervolgt. Daardoor kunnen ze dan bijvoorbeeld geen baan of stageplek krijgen. Bovendien schuwen drugscriminelen geweld niet waardoor het een gevaarlijk milieu is, zeker voor jongeren.’ Kan dit worden aangevuld dat er ook financieel onderzoek plaats zal vinden met het doel om het crimineel verdiend vermogen te pakken.



Vermoedt u dat in uw buurt drugs worden verhandeld of heeft u mogelijk aanvullende informatie over bovenstaande zaak? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800 – 7000 doorgeven.