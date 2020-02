Beelden beschieting Haagse supermarkt in Team West

Verder tonen we camerabeelden van een overval op een woning aan de Rijswijkseweg in Den Haag. De bewoner werd bedreigd met een vuurwapen en door meerdere mannen mishandeld.



Den Haag | Diefstal uit horecagelegenheid

Op donderdag 25 juli 2019 rond 03.55 uur werd in een horecagelegenheid aan de Laan in Den Haag een rugtas weggenomen. In deze rugtas zaten onder meer de huissleutels en het adres van het slachtoffer. Kort na de diefstal werd de deur van de woning van het slachtoffer geopend. De moeder van het slachtoffer was thuis, waarop degene die de deur opende er vandoor ging. In de uitzending tonen we beelden van de man die de rugzak wegnam.



Den Haag | Winkeldiefstal juwelier Den Haag

Op 9 november 2019 rond 16.45 uur zijn bij een juwelier aan de Spuistraat in Den Haag sieraden met een waarde van 1.500 euro weggenomen. Twee mannen leidden de verkoopster af. Hierdoor zag een derde man, die achter de verkoopster stond, kans om uit de voorraadlade ringen weg te nemen. De drie mannen verlieten hierna de winkel. In de uitzending tonen we beelden van de drie mannen.



Leidschendam | Woningoverval

Op zondag 22 december werd een 63-jarige man in zijn slaap overvallen door drie mannen. De aangever lag rond 23.30 uur in zijn woning aan de Burgemeester van Duyvendijklaan in Leidschendam te slapen. Vanuit het niets stonden er drie mannen in zijn slaapkamer. Een van de mannen richtte een vuurwapen op het slachtoffer en sloeg hem vervolgens met dat vuurwapen op zijn hoofd. De mannen doorzochten de woning en gingen er na korte tijd vandoor met een geringe buit. De verdachten liepen weg in de richting van de Burgemeester Velthuijsenlaan. In de uitzending tonen we camerabeelden.



Den Haag | Supermarkt voor de tweede keer beschoten

Op het Lorentzplein in Den Haag is zondag 9 februari rond 02.30 uur een supermarkt beschoten. Omwonenden hadden glasgerinkel gehoord en in eerste instantie werd uitgegaan van een inbraak. Uit onderzoek is gebleken dat de supermarkt is beschoten door een onbekend persoon. Deze winkel is al eerder beschoten, zeer waarschijnlijk in de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 november.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



In het programma Opsporing - dinsdag om 20.35 uur op NPO1 – wordt aandacht besteed aan een woningoverval op de Rijswijkseweg in Den Haag die donderdag 25 april 2019 rond 07.45 uur plaatsvond. Ook is er aandacht voor de woningoverval van 22 december 2019 in Leidschendam en de beschieting van de Haagse supermarkt op 9 februari van dit jaar.