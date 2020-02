Pepperspray gebruikt om man te overmeesteren

Tilburg - We hielden in de nacht van dinsdag 18 februari een verwarde man aan in Tilburg-Noord. De man, die zich buiten had verscholen, was vermoedelijk onder invloed van medicatie. Ook was hij in het bezit van een mes. Ter plaatse wilde hij geen afstand daarvan doen. Om hem onder controle te krijgen maakten agenten gebruik van pepperspray. De man gooide hierop het steekwapen weg en werd aangehouden. Het mes is in beslag genomen