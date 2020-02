Man gewond bij steekincident in Goes - update

Op maandag 17 februari 2020 rond 11.50 uur komen agenten ter plaatse op de Wijngaardstraat. Daar zou een vechtpartij tussen meerdere personen zijn. Ook zou iemand een mes bij zich hebben. Agenten ter plaatse treffen een aantal mensen aan waarvan niet direct duidelijk is wat hun rol is. Wel treffen ze een man aan die gewond is geraakt, vermoedelijke door het mes. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het mes is inbeslaggenomen.

Verklaringen van omstanders geven aan dat er op straat een ruzie ontstond tussen twee personen waarbij over en weer geslagen is. De 18-jarige verdachte uit Middelburg trok een mes en stak het slachtoffer. Vermoedelijk is een eerdere ruzie tussen de twee mannen aanleiding voor de vechtpartij geweest, dit wordt nog onderzocht.