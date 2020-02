Auto-inbreker Amersfoort crasht in Utrecht na achtervolging

Een uur later ziet een agent de auto op de snelweg rijden en gaat er achteraan. Wanneer de bestuurder van de zwarte Peugeot merkt dat hij wordt gevolgd, slaat hij op de vlucht. De politie zet de achtervolging in via de A12 richting Kanaleneiland. Na ongeveer 500 meter verliest de verdachte in de zwarte Peugeot de macht over het stuur en rijdt tegen een betonblok aan. De verdachte vlucht zijn auto uit, en de achtervolging wordt door de te voet vervolgd. Helaas lukt het niet de achterstand in de lopen en de verdachte weet te ontkomen. Er wordt nog gezocht met de politiehelikopter, maar de verdachte wordt niet meer aangetroffen.

In de achtergebleven auto worden een tablet en een laptop aangetroffen. Mogelijk zijn ze eerder die avond buitgemaakt.

De politie doet onderzoek naar de identiteit van de dader.