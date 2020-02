Poging overval in woning, politie zoekt getuigen

Een echtpaar was die avond thuis toen er rond 20.30 aangebeld werd. De 64-jarige echtgenoot opende de voordeur en in de deuropening stond een onbekende man. De man pakte het slachtoffer vast en bedreigde hem, waarop een worsteling ontstond. Daarna kwam ook een tweede verdachte de woning binnen.

Ondanks een worsteling is de man gelukkig niet ernstig gewond geraakt. Het echtpaar is uiteraard wel enorm geschrokken. De daders zijn zonder buit gevlucht in de richting van de Couperusbrug.

Signalement

Van beide verdachten volgt hieronder een signalement.

De man die als eerste aanbelde wordt als volgt omschreven:

- Man van ongeveer 1.85-1.90 meter lang

- Sterk, gespierd postuur

- Bruine ogen

- Hij droeg een zwart baardje, maar had geen snor.

- Vrij donkere huidskleur

- Hij droeg zijn capuchon over zijn hoofd

- Hij droeg een blauwe of grijze bovenkleding, een glad gewatteerde jack.

- Hij had een zware stem en sprak accentloos Nederlands

De tweede man die later de woning binnenkomt, wordt als volgt omschreven:

- Kleiner dan 1.80 meter lang.

- Slank postuur.

- Vrij donkere huidskleur.

- Hij droeg een trainingspak, vermoedelijk groen of blauw.

- Ook hij droeg zijn capuchon over zijn hoofd.

- Voor zijn gezicht droeg hij een transparant donker lapje/masker.

Heeft u iets gezien?

De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Was u zaterdagavond in de buurt van de Annie M.G. Schmidtweg in Almere? Heeft u daar iets verdachts gezien? Heeft u overdag wellicht verdachte personen of een vreemd voertuig in de buurt gezien? Neem dan contact op met de politie via nummer 0900-8844 of vul het onderstaande tip-formulier in. Liever anoniem melden? Bel dan met M. 0800-7000 of via M-Online.