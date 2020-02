Specifieke getuige van gewelddadige poging beroving gezocht

Na zijn werk in een horecagelegenheid gaat een 28-jarige man op zijn elektrische step naar huis. Rond 04.15 uur rijdt hij op de Leusderweg in de richting van de Doornseweg. Wanneer hij aankomt bij een onderwijsinstelling in die straat, ziet hij twee jongens staan. Eén van de jongens loopt richting de man, roept iets en rent vervolgens recht op het slachtoffer af. De jongen geeft de man een duw waardoor hij op de weg valt en zich behoorlijk verwond.

Taxichauffeur gezocht

Vervolgens eisen de jongens geld. Nadat het slachtoffer aangeeft dat hij dit niet heeft, wordt hij diverse malen geslagen. Op dat moment komt er een taxi aanrijden in de richting van het centrum. Het lukt het slachtoffer om op te staan en contact te krijgen met de chauffeur. De taxi mindert vaart en stopt en de jongens rennen weg, het Juliana Van Stolberpark in. De chauffeur is zo vriendelijk geweest om het slachtoffer af te zetten bij het politiebureau, maar heeft helaas geen gegevens achtergelaten. De politie zoekt deze taxichauffeur in de hoop dat hij meer informatie heeft.

Signalement

Beide jongens worden als volgt omschreven:

- 1.80 m lang

- Smal postuur

- Blanke huidskleur

- Zwarte broek

- Zwarte jas

- Beiden droegen een pet

Help mee!

De politie is op zoek naar getuigen van deze mishandeling. Specifiek zoeken wij de taxichauffeur die het slachtoffer geholpen heeft. Bent of kent u de taxichauffeur die zaterdagnacht dienst had in Amersfoort? Of heeft u informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Of het onderstaande tipformulier. Liever anoniem melding doen? Neem dan contact op met of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of M-Online.