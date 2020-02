Rustige sfeer bij boerenprotest Den Haag

In de aanloop naar de demonstratie is gewezen op het feit dat landbouwvoertuigen op auto(snel)wegen niet zijn toegestaan. Farmers Defense Force dat het protest organiseerde, heeft de boeren opgeroepen zich aan deze regels te houden. De actievoerders zijn zoveel mogelijk geholpen om op een veilige manier in Den Haag te komen. Hiervoor kunnen de demonstranten de B-wegen gebruiken.



Ook in Den Haag worden de demonstranten waar mogelijk gefaciliteerd. Zo worden ze begeleid naar diverse parkeermogelijkheden in de buurt van de Koekamp, de demonstratielocatie tegenover het Centraal Station die door de gemeente Den Haag is aangewezen. De regels gelden ook voor de thuisreis later vandaag. De politie let dan extra op het rijden onder invloed.