Politie houdt 19-jarige bestuurder van tractor aan op de A50

We zien dat er veel reacties en vragen op social media zijn over deze aanhouding. Voor ons staat veiligheid voorop. Het rijden met tractoren op snelwegen is vanuit de wegenverkeerswet niet toegestaan omdat het gevaarlijke situaties oplevert. De snelweg is alleen toegestaan voor voertuigen die harder kunnen en mogen dan 60 km/per uur. Op voorhand hebben wij veel aandacht gevraagd voor het rijden op de snelweg door tractoren. Daarom hebben we van tevoren ook aangegeven dat de politie op deze overtredingen zou handhaven.

2020077548 RV