Politie houdt verdachte aan voor pogingen straatroof

Apeldoorn - Op 20 en 21 juli vonden er in Apeldoorn twee pogingen straatroof plaats. De eerste poging straatroof vond plaats op de kruising Rijnstraat met de Oude Beekbergerweg. Hierbij raakte een 22-jarige man uit Apeldoorn ernstig gewond. De tweede poging straatroof vond plaats in het Westenenkerpark in Apeldoorn. De politie hield vandaag in het onderzoek een 17-jarige verdachte uit Apeldoorn aan.