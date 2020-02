Aanhoudingen na vondst gestolen auto’s

De politie deed onderzoek naar een auto die vrijdag 14 februari was gestolen aan de Poortland in Amsterdam. Blijkens een werkend GPS signaal zou het voertuig aanwezig zijn bij een loods aan de Staringstraat. Toen de agenten bij het pand aankwamen, zagen zij twee mannen de belettering van een auto verwijderen. De agenten wilden de mannen aanspreken. Bij het zien van de politie sloegen de mannen meteen op de vlucht. Na een achtervolging werd één verdachte aangehouden. Het pand werd doorzocht en de gestolen auto bleek aanwezig. Ook vond de politie nog twee ontvreemde auto’s en andere goederen die afkomstig zijn van diefstal, waaronder vier motorblokken uit gestolen auto’s. Inmiddels is ook een tweede verdachte, een 47-jarige man uit Hoofddorp, aangehouden en ingesloten in het cellencomplex. De politie zet het onderzoek voort. De inbeslaggenomen auto’s zijn weggesleept.



2020032670