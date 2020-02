Auto te water, bestuurster in zorgwekkende toestand naar ziekenhuis

Broek in Waterland - Op de provinciale weg N 247 is vannacht een auto te water geraakt. De bestuurster, een 24-jarige vrouw uit de gemeente Sint-Michielsgestel, is door de brandweer uit het water gehaald en in zorgwekkende toestand overgebracht naar een ziekenhuis. De afdeling verkeersongevallen analyse van de politie Noord-Holland doet een onderzoek naar de toedracht van het te water raken. De eerste aanwijzingen duiden op een eenzijdig ongeval. 2020033868