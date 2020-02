Scooterdief aangehouden door agenten in vrije tijd

De mannen namen de scooter aan de hand mee in de richting van Merovingenstraat. De agenten spraken de twee verdachten aan en legitimeerden zich als politieagent. Eén van de mannen nam direct de benen en wist te ontkomen. De andere verdachte werd door de agenten aangehouden. De man verzette zich hevig door onder andere één van de agenten in de hand te bijten. De verdachte kon met behulp van een omstander onder controle worden gebracht. De verdachte is ingesloten in het cellencomplex in Haarlem voor nader onderzoek.

2020033645