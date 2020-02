Avondwinkels overvallen; getuigen gezocht

Overval Driebergenstraat

Rond 20.45 uur betraden twee onbekende mannen een avondwinkel op de hoek van de Driebergenstraat en de Veenendaalkade in Den Haag. Zij bedreigden de aanwezige medewerker met een steekwapen en eisten geld uit de kassa. Vervolgens vluchtten de verdachten de winkel uit en liepen zij weg in de richting van de Werkhovenstraat. Sindsdien zijn de verdachten spoorloos.



Bij deze overval gaat het om twee blanke mannen die capuchons en handschoenen droegen. Een van de twee mannen droeg een bril en had een zwarte zakdoek voor zijn gezicht. De andere man droeg een rugtas.



Overval Zuiderparklaan

Op dezelfde avond vond rond 22.45 uur een overval plaats op een avondwinkel aan de Zuiderparklaan in Den Haag. Een onbekende man kwam de winkel binnen en bedreigde de medewerker met een steekwapen. Nadat er geld uit de kassa was buitgemaakt, ging de verdachte ervandoor in de richting van de Loenenstraat.



Signalement verdachte

Bij deze overval gaat het om een man (19 à 25 jaar) van circa 190 cm met een slank postuur. Hij droeg zwarte kleding en had een zwarte sjaal voor zijn gezicht. Ook droeg hij zwarte handschoenen.



Getuigen gezocht

Was u getuige van een van de overvallen of heeft u iets verdachts gezien of gehoord? Of beschikt u over camerabeelden? Dan komt de recherche graag met u in contact via 0900-8844 of M 0800-7000.



Wat doet de politie?

Overvallen zijn ernstige misdrijven en hebben grote impact op slachtoffers. Daarom geven wij de hoogste prioriteit aan de bestrijding ervan. Wij doen dat door inzet op aanhouding van de daders en de technische afhandeling van de zaak. Ook bij onze partners heeft de aanpak van overvallen prioriteit. Diverse agenten worden door de meldkamer direct na de melding naar de plaats van de overval gestuurd en gestationeerd op de omliggende vluchtwegen. Als een politiehelikopter beschikbaar is, helpt deze vanuit de lucht bij de zoektocht naar de daders (de heli staat in direct contact met de meldkamer en geeft camerabeelden live door). Om de kans op aanhouding van daders te vergroten, zetten wij ook de (social) media in. Via Burgernet, Twitter en redacties van webkranten vragen wij burgers informatie aan ons door te geven. Eventuele goede beelden van de overvallers worden zo snel mogelijk verspreid om hun identiteit te achterhalen. Burgers die onbekend willen blijven kunnen informatie doorbellen naar Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Verder verzamelen agenten informatie via een buurtonderzoek en zorgt het team Forensische Opsporing voor het veiligstellen van sporen.

Wat te doen bij een overval?

Mocht u toch het slachtoffer van een woningoverval worden volg dan het RAAK-principe:

R Rustig blijven; overvallers komen niet voor mensen, maar voor geld.

A Accepteren; pleeg geen verzet. Ga er altijd van uit dat wapens echt zijn.

A Afgeven; geef wat de daders vragen. Geld en goederen zijn vervangbaar.

K Kijken; neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op (lengte, kleding, spraak etc.)