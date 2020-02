Doorbraak in onderzoek naar steekpartij Pleinweg

Steeds meer jongeren lopen in openbare ruimten met een wapen op zak. Dat blijkt uit de toename van het aantal in beslag genomen messen bij jeugd. Ook zien we een toename van het aantal ernstige incidenten met steekwapens onder (zeer jonge) jongeren. Dat is zorgelijk. Het is een probleem waar we als maatschappij samen aan moeten werken. Met alle partijen die hier invloed op kunnen hebben, moeten we jongeren laten beseffen dat een mes op zak dragen de kans aanzienlijk vergroot om slachtoffer of dader te worden van een steekincident. En dat is in beide gevallen iets dat je tekent voor de rest van je leven. Om tot jongeren door te dringen moeten we als samenleving opstaan en ons uitspreken, denk ook aan rolmodellen, jongerenwerkers, leraren en niet in de laatste plaats aan ouders, maar ook overheden. We moeten allemaal op ons eigen vlak een steentje bijdragen.