Politieagent gebeten bij aanhouding in Rotterdam

stockbeeld Politie

Agenten controleerden een auto aan de Katendrechtse Lagendijk. Het politievoertuig blokkeerde op dat moment de doorgang. Een bestuurder van een andere auto liet blijken het hier niet mee eens te zijn. Toen de agenten daarop met hem in gesprek wilden, reed hij weg.

De politieagenten zetten de achtervolging in en konden de bestuurder op de Lepelaarssingel klemrijden. De bestuurder werd aangehouden. Tijdens die aanhouding is een politieman gebeten. Achteraf is ook vastgesteld dat de man onder invloed was toen hij achter het stuur zat. Hij kreeg een rijverbod opgelegd voor 24 uur. Voor de mishandeling van de agent zal hij zich op een ander moment moeten verwantwoorden bij de rechter-commissaris.