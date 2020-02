Politie roept inwoners Hulst op om alert te zijn voor woninginbraken

Politie en gemeente Hulst signaleren een toename van het aantal woninginbraken in de gemeente. Zo werden reeds acht woningen in Hulst door inbrekers bezocht. Verder werden bewoners in Clinge (2x), Vogelwaarde en Kloosterzande onaangenaam door criminelen verrast. De inbrekers forceren vaak ramen of deuren van vrij afgelegen woningen. De buit bestaat vooral uit geld, sieraden, portemonnees, kluizen, televisies en huishoud- en computerapparatuur. Ook valt het op dat de inbrekers soms de buitenverlichting van woningen onklaar maken. De inbraken vinden meestal in de avonduren plaats.