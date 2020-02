Politie zoekt getuigen van zware mishandeling

Uit het onderzoek is gebleken dat er rond het tijdstip van het incident meerdere personen langs zijn gelopen dan wel het slachtoffer hebben geholpen. Met deze personen komt de politie graag in contact.

Heeft u iets gezien en dit nog niet gemeld bij de politie? Of bent u een van de personen geweest die het slachtoffer heeft geholpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever Anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020022282