Ernstige aanrijding met gestolen auto

Hulpdiensten spoedden zich naar die kruising. Voordat ze ter plaatse waren meldden getuigen dat uit een van de auto’s drie mannen waren weggerend de nabij gelegen woonwijk in. Meerdere politie-eenheden startten een zoekactie naar deze drie. Ook bleek toen dat de gestolen BMW bij de aanrijding betrokken was. In het andere voertuig, wat was aangereden, zat een gewonde man. Ambulancepersoneel ontfermde zich over dit slachtoffer. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. In de woonwijk werden achter elkaar drie verdachten aangehouden, een 49-jarige man uit Dordrecht, een 41-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland en een 32-jarige man uit Breda. De verdachten zouden mogelijk tijdens hun vlucht kleding uitgetrokken hebben en die ergens in de wijk hebben achtergelaten. De politiehond heeft niets gevonden. De drie verdachten zijn aan het bureau ingesloten