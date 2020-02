Gewapende overval pizzabezorgdienst

Op zaterdag 1 februari 2020 om 21.15 uur kwam een gemaskerde man de zaak binnen rennen. Hij sprong over de toonbank en richtte een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op de medewerkers van de zaak. Er waren op dat moment ook enkele klanten binnen. De overvaller wilde geld en er werd geld uit de kassa in een plastic tas van de Aldi gedaan. Ook probeerde hij nog de telefoon van een klant te bemachtigen. Maar op dat moment ging er een alarm af in de zaak en vluchtte hij weg, de mensen in shock achterlatend. De politie werd meteen gebeld die een onderzoek startte. Een zoektocht en aandacht via Burgernet en Twitter bracht de agenten niet bij een verdachte.