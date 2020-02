Wapeninleveractie in 11 gemeenten

Voor vuurwapens geldt een andere werkwijze. Als mensen een vuurwapen willen inleveren dan moeten ze een afspraak maken. Ze nemen tijdens kantooruren contact op met 0900-8844 en vragen vervolgens aan de telefonist om doorverbonden te worden met het coördinatiepunt van de districtsrecherche. Dan wordt er een afspraak gemaakt zodat een agent in burger bij hen kan langskomen om het vuurwapen op te halen. De agent in burger komt uiteraard in een onherkenbaar voertuig. Vuurwapens inleveren gebeurt niet anoniem. We noteren bij het ophalen van het vuurwapen de naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens). De eigenaar wordt in principe niet vervolgd voor het wapenbezit, tenzij uit forensisch onderzoek blijkt dat het ingeleverde vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt. Als blijkt dat er geen misdrijf is gepleegd met het wapen, dan volgt er dus geen boete of straf. Meer weten over deze inleveractie? Kijk op www.politie.nl/wapensinleverenijsselland.