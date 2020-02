Aanhouding op heterdaad van drugsdealer

Maarssen - De politie heeft woensdag 19 februari op heterdaad een 18-jarige Maarssenaar aangehouden. De man wordt verdacht van handel in verdovende middelen in Maarssen en Breukelen. De verdachte werd aangehouden op de Kennedylaan in Maarssen, omdat vooraf bij de politie bekend werd dat hij een afspraak had voor het overdragen van drugs en hij vervolgens met een hoeveelheid drugs werd aangetroffen.