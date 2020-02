Getuigen gezocht van poging overval

Rond 23.10 uur kreeg de politie melding van een overval. Twee mannen op een zwarte scooter waren naar het pand gereden en één van beiden probeerde met een bijl een glaswand in te slaan. Toen dat niet lukte, gingen ze er met de scooter vandoor in de richting van de Brouwers gracht. Agenten kwamen en zochten naar de daders, maar vonden hen niet meer. Het onderzoek naar deze poging tot overval loopt en de recherche is op zoek naar getuigen.

Van één van de twee mannen is een signalement bekend:

- jongeman, ongeveer 1.65 m lang, droeg een bivakmuts en donkere kleding

Uw tip!

