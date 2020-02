Wie is er van deze fiets bestolen?

De verdachte reed op een opvallende lichtblauwe damesfiets, van het merk Pointer voorzien van een terugtraprem en om het zadel zat een paars plastic regenhoesje. Rechercheurs vermoeden dat de fiets is gestolen en daarom zijn ze op zoek naar de eigenaar. Uiteraard is er in de politiesystemen gezocht of er een aangifte te matchen was met deze fiets maar dat heeft niets opgeleverd.

De rechercheurs komen graag in contact met de eigenaar van deze fiets of met mensen die weten wie de eigenaar was. U kunt telefonisch contact opnemen via 0900-8844 of gebruik maken van de onderstaande link.