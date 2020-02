Getuigen overval tankstation gezocht

Rond 06.30 uur kwam een onbekende man het tankstation binnen en eiste geld van de medewerkster. Met het geldbedrag op zak vluchtte de verdachte vervolgens het tankstation uit in de richting van de Herenhof. Sindsdien is de man spoorloos. De politie heeft de zaak in onderzoek.



Signalement verdachte

Man van ongeveer 20 jaar oud

Donkerblauwe kleding met capuchon

Droeg een blauwe doek voor zijn mond

Circa 175 cm

Sprak Nederlands met een licht accent



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over videobeelden van de overval? Dan komt de recherche graag met u in contact via 0900-8844 of M 0800-7000.