Bestuurder aangehouden na achtervolging

In de Berkenstraat gaven de agenten een stopteken aan de bestuurder van de auto. Hij reageerde hier niet op en bleef doorrijden met behoorlijke snelheid. Via het Piusplein, de Kastanjelaan en de Populierenlaan reed het voertuig de Meidoornlaan in. Tijdens de tocht maakte de bestuurder van de auto verschillende verkeersovertredingen; hij reed veel te hard, slingerde over de weg, maakte ‘bijna aanrijdingen’ met auto’s die van de bestuurder geen voorrang kregen en reed met hoge snelheid langs een basisschool waar het juist druk was met ouders en kinderen die uit school kwamen.

Door omstanders werden de agenten erop gewezen dat de bestuurder zijn auto had achtergelaten in de Meidoornlaan. Daar was de man over een poort geklommen. Een agent ging te voet achter de verdachte aan, een andere reed verder in de dienstauto. In de Dovenetelstraat kon de verdachte worden aangehouden.