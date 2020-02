Hennepkwekerijen ontmanteld

Op alle adressen was sprake van diefstal stroom. Alle vijf de woningen zijn daarom van het elektriciteitsnetwerk afgesloten. De netwerkbeheerder heeft aangifte gedaan van de diefstal. Alle verdachten, het gaat in alle gevallen om de bewoners van de betreffende woningen, zullen binnenkort worden verhoord. Bij alle ontmantelde kwekerijen is de apparatuur die te maken heeft met het onderhouden van de kwekerijen in beslag genomen en vernietigd. Uiteraard geldt dat ook voor de aangetroffen planten.

In een woning aan de Sprookjeshof in Fijnaart werd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. De kwekerij was verdeeld over twee ruimtes en in totaal stonden er 207 nagenoeg oogstrijpe hennepplanten.

In een woning aan de Flintdijk in Roosendaal werd een in werking zijnde hennepstekkerij aangetroffen. In totaal stonden er in twee ruimtes 90 moederplanten. In een aparte ruimte stonden 3910 hennepstekken. In de schuur werden nog 672 hennepstekken aangetroffen die klaar stonden voor transport.

In een woning aan de Moerasberg in Roosendaal werd een hennepkwekerij aangetroffen op de zolder. In totaal stonden 88 hennepplanten.

In een woning aan de Mathildadonk in Roosendaal werd een in werking zijnde hennepkwekerij ontdekt. Deze was verdeeld over drie kweekruimtes en in totaal stonden er 240 oogstrijpe planten.

In een woning aan de Heijermanslaan in Roosendaal werd op zolder een hennepkwekerij aangetroffen met 121 hennepplanten. Uit onderzoek ter plaatse bleek dat er al eerder een oogst was geweest. Tevens werden er in de woning hoeveelheden harddrugs zoals: cocaïne, amfetamine en XTC aangetroffen. De auto van de verdachte is door de politie in beslag genomen.