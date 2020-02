Man gewond nadat hij dief probeert tegen te houden

Rond 15.00 uur bemerkte de medewerker dat er gereedschap uit de bedrijfsbus die aan de Groenewoudstraat werd weggenomen. Hij zag de verdachte het gereedschap in een auto leggen. De medewerker is voor de auto gaan staan om zo te voorkomen dat de dader er met de buit vandoor ging. Hij greep zich vast aan het portier en werd door de snelheid waarmee de auto reed op het dak van de auto geslingerd. Na zo’n 150 meter is het slachtoffer van de auto gevallen. Hij liep hierbij verwondingen op en is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. Hij heeft aangifte gedaan. De politie doet verder onderzoek. Bent u getuige geweest van het incident? Laat het ons weten. Dit kan via telefoon 0900-8844 of via een tipformulier.