Man mishandeld op straat

Het slachtoffer verklaarde dat de man hem rond 17.45 uur in de Van de Rietstraat naar hem toe was komen lopen en ineens een vuistslag op zijn gezicht had gegeven. Het slachtoffer waarschuwde de politie. Agenten hebben de verdachte in de Van Rooylaan aangehouden. Hij was vermoedelijk onder invloed van alcohol. De verdachte is overgebracht naar een politiecel. Hier gedroeg hij zich agressief. Hij zal vandaag worden verhoord.