Vrouw heeft pepperspray bij zich

Een agent zag omstreeks 02.45 uur op de Ettensebaan een auto met hoge snelheid vanaf de A16 komen rijden. De agent checkte het kenteken en constateerde dat de APK op het voertuig was verlopen en er ook geen geldige verzekering aanwezig was. De agent volgde de auto en gaf de bestuurster een stopteken. Op de Haagweg is de bestuurster gecontroleerd. Ze bleek een busje pepperspray bij zich te hebben. Pepperspray is een verboden wapen. De vrouw is aangehouden en wordt vandaag verhoord. De pepperspray is in beslag genomen.