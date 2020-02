Onderzoek dode vrouw in recreatiewoning in volle gang

De forensische recherche zocht het afgelopen weekend uitvoerig naar sporen in en om de recreatiewoning. Ook werd op het park een buurtonderzoek verricht. We spraken met diverse mensen en bekeken of er bewakingscamera’s waren met beeldmateriaal dat het verdere onderzoek kan helpen. Op het lichaam van de vrouw is dinsdag 18 februari sectie gedaan. Dit alles leidt vooralsnog niet tot een antwoord op de vraag of er sprake is van een misdrijf, maar met dat scenario wordt wel rekening gehouden.