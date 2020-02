Verdachte brief geen verband met bombrieven

Gezien de recente bombrieven in het hele land is er contact geweest met het onderzoeksteam in Amsterdam. Vooralsnog wijst niets erop dat er sprake is van een mogelijk verband of een zelfde soort brief. Medewerkers van de ExplosievenOpruimingsDienst Defensie komen in de loop van de ochtend ter plaatse en zullen conform protocol nader onderzoek instellen naar de exacte inhoud van de brief.