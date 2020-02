Actie tegen georganiseerde criminaliteit in Cuijk

Bij de doorzoekingen werd in de woning ook aangetroffen:

4 zakjes wiet

3 zakjes vermoedelijk cocaïne

350 gram hennep

141 XTC pillen

6 kamagra pillen (erectiepillen)

Vuurwapen en een imitatie vuurwapen

Ongeveer 30.000 euro aan contant geld

Vervolg

De verdachten zijn inmiddels in vrijheid gesteld, van alle 6 wordt dossier opgemaakt en het OM neemt later een vervolgbeslissing. Verder zijn de aangetroffen spullen in beslag genomen voor verder onderzoek. In het kader van de integrale aanpak tegen georganiseerde criminaliteit werken naast de politie ook andere overheden mee aan deze zaak, zoals de gemeente, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.

Ondermijning

Het is een taak van de overheid, om een erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd. Wanneer vermoedens bestaan van bijvoorbeeld de handel in drugs is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen. Achter de schermen wordt hier dan ook hard aan gewerkt, door alle overheidspartners samen. Meestal is dat vrij onzichtbaar, behalve op dagen als deze, als er een zichtbare actie is.

Wat kan je zelf doen?

De vermenging van de bovenwereld en de onderwereld is een maatschappelijk probleem. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Bewoners en ondernemers kunnen helpen door signalen door te geven aan politie of gemeente. Zo kunnen wij samen een vuist maken om ondermijning krachtig te bestrijden.

Heb je het gevoel dat er iets niet pluis is? Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het! Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Naast de politie kun je ook(anoniem) melden bij de gemeente via https://www.cuijk.nl/meldcriminaliteit . Of je melding doen via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.