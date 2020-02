Drugs aangetroffen in een vrachtwagen in Oegstgeest

Oegstgeest - De politie heeft rond 19:30 uur ’s avonds op 19 februari een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een vrachtwagen in Oegstgeest. Alle aangetroffen drugs zijn in beslag genomen. Het onderzoek naar de herkomst van de drugs is onmiddellijk opgestart. Op dit moment zijn er nog geen verdachten aangehouden.