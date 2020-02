Politie start in Emmen met ‘De Confrontatie’

Camerabeelden

Samen met onze partners willen we overmatig alcoholgebruik, openbaar dronkenschap en misdragingen bij minderjarigen aanpakken, met als doel het gedrag in de toekomst te voorkomen. Het basisteam in Emmen maakt gebruik van een zogenoemde bodycam. Kim: ‘Als we een minderjarig(e) jongen of meisje met zorgwekkend gedrag zien of situaties die bekeuringswaardig zijn aantreffen, dan maakt een agent hier beelden van met de bodycam.’



Risico’s overmatig alcoholgebruik

‘Binnen een paar dagen na het incident nodigen we de jongen of het meisje en de ouders/begeleider(s) uit voor een gesprek op het politiebureau’, vervolgt Kim. ‘We confronteren hen samen met een medewerker van Halt met de beelden. In het gesprek willen we ze bewust maken van de risico’s van hun vertoonde gedrag. We willen herhaling van overmatig drankgebruik voorkomen. Bovendien willen we de kans dat jongeren slachtoffer worden van een beroving, mishandeling of zedendelicten verkleinen.’ Tenslotte bestaat ook het risico dat omstanders filmpjes op sociale media plaatsen. Het gesprek vindt plaats op vrijwillige basis. Daarna wordt het beeldmateriaal direct gewist.

Confrontatie in Sneek

Vorig jaar startte de politie in Fryslân ook al met ‘De Confrontatie’. In Sneek zijn ze met het project begonnen, omdat de politie en partners zich zorgen maakten over jongeren die door alcoholmisbruik buiten bewustzijn raakten. Ook wisten een aantal niet meer wat ze aan het doen waren, vertoonden ze agressief gedrag of werden ze ziek. Deze vorm, waarbij de jeugd en hun ouders de beelden te zien kregen, heeft geholpen om het gedrag te beïnvloeden. De ouders reageerden positief. De jongeren vinden het enerzijds echt confronterend om de beelden terug te zien, anderzijds gaven ze aan ervan geleerd te hebben.



Lees meer over Jeugd & Alcohol op de themapagina: https://www.politie.nl/themas/jongeren-en-alcohol.html