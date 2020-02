Positieve reacties op ‘De Confrontatie’ in gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren

Positieve reacties

Coördinator Jeugd Laura de Boer van basisteam Sneek is één van de initiatiefnemers van het project. Zij is positief over het resultaat. ‘Dit project is begonnen in Amersfoort. Wij zijn hiermee gestart omdat we ons zorgen maakten over jongeren, die door alcoholmisbruik buiten bewustzijn waren geraakt. Zij vertoonden grensoverschrijdend gedrag of werden onwel’, zegt Laura. ‘We dachten dat deze vorm, waarbij we de jongeren en hun ouders beelden laten zien, zou bijdragen aan het beïnvloeden van het gedrag. De ouders reageerden positief op het project. De jongeren zelf vonden het uiteraard erg confronterend om de beelden terug te zien. Wel hadden ze er lering uit getrokken. Na het gesprek zijn de beelden gewist waar de ouders en minderjarige bij waren.‘

Resultaat

Sinds juli vorig jaar zijn van negen gevallen beelden gemaakt en gedeeld met de jeugdigen en hun ouders. Het betreft jongeren (jongens en meisjes) in de leeftijd van 15 tot 17 jaar oud. Eén jongere was 13 jaar oud. ‘Vaak kwam de melding via 112 bij ons binnen. Meestal troffen we de jongere liggend en onwel op straat aan. Zij waren niet altijd bij bewustzijn of vaak moeilijk aanspreekbaar. In de meeste gevallen is een ambulance ter plekke geweest en soms moest iemand mee voor verdere medische behandeling in het ziekenhuis. Daarna werd de minderjarige overgedragen aan hun zorgkader.‘

Afhandeling

Naast de confrontatie met de beelden is er vier keer gekozen voor een HALT-traject. In de andere gevallen, is gekozen voor een bekeuring van openbare dronkenschap. De aanpak is in de reguliere dienst en in de horecadienst verwerkt en wordt meegenomen als vast onderdeel binnen het team. In Noord-Nederland start binnenkort ook het basisteam Zuidoost-Drenthe met deze aanpak.



Klik hier voor eerder berichtgeving over 'De Confrontatie'.