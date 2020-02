Politie zoekt getuigen van overval

Rond de klok van 20.40 uur werd er gebeld naar de meldkamer van de politie. Vermoedelijk zou een man een overval plegen onder dreiging van een scherp voorwerp. Na de overval liep de hij de winkel uit met diverse mobiele apparaten en sloeg rechtsaf richting de supermarkt. De politie is in de omgeving op zoek geweest naar de dader, maar die werd helaas niet meer aangetroffen. We hebben in de winkel onderzoek gedaan en hebben gesproken met het personeel van de winkel. Ook kijken we in de omgeving of er bewakingscamera's zijn waar we verder mee kunnen rechercheren.