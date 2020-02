Politie onderzoekt mogelijk verband tussen woningovervallen Ermelo, Hierden en Vierhouten

Als u informatie heeft over de overvallen of overvallers dan komt de politie graag met u in contact. Ook als u iemand kent die witte maskers heeft of had, met name in combinatie met een rasta-kapsel, kan u het onderzoek mogelijk verder helpen.

Maskers als deze zijn – zeker in deze periode rondom carnaval - veel in omloop en daarom benadrukt het team dat niet zomaar iedereen die over zo´n masker beschikt, kan worden aangehouden. Uiteraard wordt er eerst goed onderzoek gedaan om te bekijken of er verdenkingen tegen iemand bestaan.

Ook als u twijfelt of uw informatie belangrijk is, wil het onderzoeksteam graag met u praten. Alle informatie kan het onderzoek verder helpen. U kunt onderstaand tipformulier invullen, of telefonisch contact opnemen via 0900-8844. Spreekt u liever anoniem, bel dan 0800-7000.