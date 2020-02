Update onderzoek incident in zorginstelling Wageningen

Wageningen - Naar aanleiding van de berichtgeving van 20 februari jl merken we dat er veel vragen en onduidelijkheden zijn over het incident aan de Morel. De verschillende politie-onderzoeken zijn nog in volle gang. Het zal ook nog tijd vergen voordat definitieve conclusies kunnen worden getrokken. Op dit moment is er de behoefte om iets meer over de verschillende onderzoeken te vertellen en aanvullende mededelingen te doen.