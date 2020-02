Getuigen gezocht van inbraak bij winkel

Rond 03:00 uur kreeg de politie een melding van een harde klap bij een winkel op het Marktplein. Bij aankomst zagen de agenten dat de glazen voordeur van de winkel vernield was. Twee verdachten, beide met een zwarte helm, zouden op een zwarte scooter gevlucht zijn in de richting van de Concourslaan. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de daders en daarbij ook een surveillance-hond ingezet. De verdachten zijn niet meer aangetroffen.



De politie onderzoekt deze zaak en is op zoek naar getuigen. Heeft u deze nacht in de omgeving van het Marktplein iets verdachts gezien? Heeft u de zwarte scooter met de twee personen met zwarte helm zien rijden of heeft u andere informatie over deze inbraak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020035319