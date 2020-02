Getuigen gezocht van straatroof

Rond 21:30 uur stond het slachtoffer bij de fietsenstalling van het treinstation Castricum, toen hij werd aangesproken door een jongeman. Deze werd agressief en liet de man meelopen naar de Stationsweg. Daar beroofde de verdachte het slachtoffer onder bedreiging van een steekwapen. Daarna is de dader met een klein geldbedrag weggerend.



Signalement verdachte:

Licht-getinte man, tussen de 18 en 20 jaar oud

Ongeveer 1,80 meter lang

Droeg een lichtgekleurde jas, een joggingsbroek en had een schoudertasje.



De politie is in deze zaak op zoek naar getuigen. Bent u getuige geweest van de beroving, heeft u de verdachte in de omgeving gezien of heeft u meer informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020035233