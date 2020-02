Twee aanhoudingen na doorzoekingen Purmerend en Volendam

Hennepteelt wordt gerekend onder de ondermijnende criminaliteit. Criminelen ondermijnen de samenleving door geld dat is verdiend met criminele activiteiten wit te wassen, bijvoorbeeld door vastgoed aan te kopen. Hiervoor wordt vaak de hulp ingeroepen van dienstverleners in de bovenwereld, waardoor deze wordt geïnfecteerd met crimineel geld en criminele personen die zaken doen met bonafide bedrijven, bestuurders en politici. Uiteindelijk tast dit het vertrouwen aan in bijvoorbeeld de overheid, politie en justitie en dus in de rechtstaat.

Ondermijning is een maatschappelijk probleem, dat alleen aangepakt kan worden door de gehele overheid, samen met bedrijven en burgers. Strafrecht is slechts een van de vele interventies die het criminelen moeilijk kunnen maken. Het effect is vaak veel groter als (ook) andere maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld bestuursrechtelijke maatregelen waarbij panden worden gesloten. Het sluiten van panden is niet om de eigenaar of huurder te straffen, maar om de bekendheid van het pand in het criminele circuit te verbreken en de openbare orde te herstellen voor een veilig woon- en leefklimaat. Alleen door samen te werken, kunnen we ondermijning signaleren, effectief tegengaan en voorkomen.