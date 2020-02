Onderzoek naar afpersingsbrieven

Heeft u zo’n brief ontvangen, of kent u mensen die een dergelijke brief ontvangen hebben of heeft u informatie die ons kan helpen, neem dan contact op met de Districtsrecherche Den Haag West (bureau Scheveningen) via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld misdaad Anoniem, via 0800-7000. Ook als u een brief heeft ontvangen maar inmiddels heeft weggegooid dan komen wij graag met u in contact.

Wij willen u erop wijzen de brieven niet of zo min mogelijk met blote handen aan te raken, in verband met het veiligstellen van sporen.