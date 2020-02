17-jarige aangehouden voor steekincident Cannenburchstraat Rotterdam

Een 18-jarige Rotterdammer kreeg maandag 3 februari de schrik van zijn leven toen hij met een mes werd bedreigd. Het slachtoffer moest zijn airpods afstaan, maar weigerde dit te doen. Er volgde een steekincident waarna de verdachte op de vlucht sloeg. Het slachtoffer is behandeld in het ziekenhuis.



Omdat de verdachte ook gezocht werd voor een ander misdrijf, een poging oplichting, konden twee verschillende soorten camerabeelden en signalementen naast elkaar gelegd worden, waardoor de verdachte snel opgespoord kon worden.

De 17-jarige Rotterdammer is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor 14 dagen in bewaring gegaan.