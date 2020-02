Twee gewapende mannen overvallen afhaalrestaurant

De politie is op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Heel specifiek is de politie op zoek naar een man en een vrouw, die kort voor de overval met een kindje voor het restaurant liepen. Bent u deze man of vrouw of hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld bij uw reactie altijd zaaknummer 2020045695.