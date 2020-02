Aanhouding in zaak van Bart van Betuw

Bart verliet op woensdag 2 januari 2019 van dit jaar zijn appartement in Rosmalen. In een vijver op het voormalige terrein van de GGZ in Rosmalen werd donderdag 25 april 2019 rond het middaguur het lichaam van Bart gevonden door een medewerker van de plantsoenendienst.

Na uitgebreid onderzoek werden er sporen van geweld gevonden. Het omvangrijke recherche team heeft daarna de opsporing opgestart en heeft diverse scenario’s bekeken. Afgelopen week heeft dat geresulteerd in een aanhouding.



De verdachte is inmiddels voorgeleid voor zijn mogelijke betrokkenheid in de gewelddadig dood van Bart.