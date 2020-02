Info gevraagd over explosie jaarwisseling Westerbroek

De schade is ontstaan tussen 13.30 uur op oudjaarsdag en 09.30 op nieuwjaarsdag. De bewoners waren in die periode niet thuis. Vanaf 1 januari zijn wij bezig met een opsporingsonderzoek. Er is met een aantal getuigen gesproken en er is een uitgebreid sporenonderzoek gedaan. In verband met de ontwikkelingen in het onderzoek vraagt teamchef Bart Kruizinga aan mensen die nog niet met ons hebben gesproken, om contact met ons op te nemen.

Je kunt contact met ons opnemen via 0900 8844. Maar je mag ook de opsporingstiplijn van de politie bellen, 0800 6070. Wil je je informatie anoniem doorgeven, dan kun je contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 7000.

https://www.youtube.com/watch?v=RVm6isxmYds