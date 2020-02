Politie zoekt klant van winkel die werd overvallen: mogelijk belangrijke getuige

Zwolle - Vrijdag 21 februari is een winkel aan de Ossenmarkt in Zwolle overvallen, dat gebeurde rond 18.15 uur. De gewapende overvaller is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan. De politie zoekt getuigen die de dader hebben gezien of iets kunnen vertellen over zijn vluchtroute. Ook wil de politie graag in contact komen met een specifieke getuige: een klant die gelijktijdig met de overvaller de winkel uitliep.