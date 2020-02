Twee mannen in been gestoken bij beroving. Politie zoekt getuigen

De jongens zaten rond 01.30 te chillen in het park toen zij aangesproken werden door een ongeveer 16-jarige jongeman. In eerste instantie was de situatie ontspannen en rookte de verdachte een sigaretje met de slachtoffers. Plotseling wilde hij geld zien. Toen dit kennelijk niet snel genoeg ging stak de verdachte beide slachtoffers met een mes in hun bovenbeen. Hij ging er daarna vandoor met twee telefoons, een bromfiets en portemonnee. De verdachte is naar schatting 16 jaar oud, zo’n 1.80 meter groot en hij droeg volledig zwarte kleding en had een capuchon op. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen behandeld.

De recherche zoekt getuigen. Heb je op, of rond dit tijdstip iets gezien? Of andere informatie die kan helpen, bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.

2020035964